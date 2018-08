A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) distribuiu 400 litros de água pelas Corporações dos Bombeiros da Cruz Verde e dos Bombeiros da Cruz Branca, ambos sediados no concelho de Vila Real. Para António Vasconcelos, presidente da AAUTAD, é fundamental que a associação coopere com as instituições locais, reforçando assim o papel da AAUTAD na sociedade civil.

“As corporações de bombeiros são elementares à segurança dos vila-realenses e também dos estudantes que cá habitam a maior parte do ano, daí que consideramos da maior importância ajudar dentro das nossas possibilidades, com a oferta de água, um bem essencial para os bombeiros que estão no terreno”, referiu o dirigente.

A AAUTAD deslocou-se às duas corporações de bombeiros, tendo doado a água e agradecendo aos soldados da paz a sua dedicação e empenho na proteção de pessoas e bens