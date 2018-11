A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai criar uma Liga Universitária Inter-Cursos, em três modalidades distintas, cujas provas vão começar já no início do segundo semestre.

Esta iniciativa prende-se com a política desportiva que a AAUTAD está a implementar, que visa, a longo termo, atingir o valor de 50 por cento de elementos a praticar desporto formal ou informal.

António Vasconcelos, presidente da AAUTAD lembra que neste ano, que se comemoram os trinta anos do nascimento da AAUTAD, conseguiram-se alcançar a meta dos “trinta por cento da academia ativa, um número histórico, que vem confirmar o esforço que tem vindo a ser desenvolvido, para que a academia seja cada vez mais ativa e saudável”.

O dirigente académico pretende agora ir mais longe, com a criação do torneio inter-cursos, que terá três modalidades em disputa, num calendário de provas com a mesma extensão do ano letivo.

“Vamos, em conjunto com os núcleos de curso, criar equipas em três modalidades distintas, são elas futsal, voleibol, basquetebol, que vão disputar um campeonato ao longo do ano, promovendo assim a prática desportiva e o convívio entre todos”.

Para António Vasconcelos, o importante é “praticar desporto”, acreditando que o desporto informal deve ser prioridade.

“As medalhas são importantes, sem dúvida, mas mais importante ainda é toda a gente praticar desporto, tenha ou não aptidões físicas e desportivas. A AAUTAD quer ver toda a academia a mexer-se, e a conviver em atividades físicas de grupo, daí a importância de ter, ao longo do ano letivo, uma liga universitária inter-cursos a decorrer promovendo assim uma vida mais saudável para todos”, explicou o presidente da AAUTAD.

A Liga Universitária Inter-cursos vai começar no início do segundo semestre.

