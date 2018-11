Nos dias 5, 6 e 7 de novembro, decorreu na Escola EB 2,3 Diogo Cão uma ação de Educação Ambiental denominada “A Nossa Casa é Um Planeta”.

Numa parceria conjunta entre a EGF, o Município de Vila Real, a EMAR e a ResiNorte, esta iniciativa foi proposta à Escola Diogo Cão que de bom grado a aceitou, remetendo-a para o Programa Eco-Escolas da escola e cuja operacionalização ficou a cargo do ClubEco.

A EGF (Environmental Global Facilities) é uma empresa europeia de referência no setor ambiental e líder no tratamento e valorização de resíduos no nosso país, transformando resíduos em recursos que contribuem para a valorização ambiental.

As sessões de apresentação desta atividade, abordadas de forma inovadora, decorreram no ginásio da escola, onde foi montado um planetário, que no seu interior foram projetados filmes em 360o possibilitando uma dinâmica interativa entre os alunos e participantes. Estas sessões contam a história de dois irmãos, a Guida e o Rui, que desenvolvem uma ação que vai alertar e explicar o porquê de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos que todos nós fazemos nas nossas casas.

As temáticas apresentadas na Ação de Educação Ambiental A Nossa Casa é Um Planeta assentam na Redução, Reutilização e Reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por conceitos de Reutilização, Restauração e Renovação.

De tal forma, esta ação contribui para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável, na construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos.

A apresentação desta iniciativa durante os três dias permitiu a participação de 22 turmas da escola do 2.º e 3.º ciclos, num total de 431 alunos. Pelo que foi possível constatar, esta iniciativa foi do agrado de todos os alunos, os quais certamente, ficaram ainda mais sensibilizados para a necessidade de uma Educação Ambiental ativa e para a preservação do Meio Ambiente.

