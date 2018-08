A 9ª Bienal Internacional de Gravura do Douro 2018 arrancará no próximo dia 10 de Agosto, com inauguração no Museu do Côa (Foz Côa) às 15 horas e terminará a 31 de Outubro. Este evento conta com a participação de 700 artistas oriundos de 70 países e com a exposição de 1400 obras em 14 diferentes espaços e localidades.

Estarão presentes cerca de 100 artistas, na sua maioria estrangeiros, nos 3 dias (10, 11 e 12 de Agosto) nos diferentes espaços a inaugurar. No dia 10 e 12 de Agosto, no museu do Côa e do Douro, respetivamente, estará presente o artista Homenageado, José de Guimarães e o comissário da exposição, António Canau.

Entre os dias 13 e 17 de Agosto, decorrerá um workshop de Gravura Não Tóxica, dinamizado pelo Mestre Fernando Santiago (Porto Rico), em Alijó, com a presença de 15 artistas estrangeiros.

Para além da grande qualidade artística, diversidade técnica e estética, destaca-se a homenagem a José de Guimarães, que estará presente no dia 10 e 12, referência incontornável da Arte Contemporânea Portuguesa.

Na Bienal, destaca-se, no próximo dia 10 de agosto, a partir das 15:00, conferência, inauguração da exposição Homenagem a José de Guimarães e Exposição Geral, no Museu do Côa em Vila Nova de Foz Côa; No dia 11 de agosto, pelas 10:30 da manhã, no Arquivo Histórico Municipal de Chaves, e pelas 22:00 no Auditório Municipal de Alijó, No dia 12 de agosto, pelas 10:30 da manhã, no Espaço Miguel Torga em São Martinho de Anta. Pelas 14:00 no Auditório Municipal da Régua, e pelas 15:00, conferência e inauguração da exposição Homenagem a José de Guimarães e Exposição Geral, no Museu do Douro, na Régua.