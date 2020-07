95º aniversário da elevação de Vila Real a cidade

Vila Real comemora a 20 de julho de 2020 o 95º aniversário da sua elevação à condição de cidade, uma efeméride assinalada todos os anos com um programa diversificado de atividades, todas com entrada livre e cujo ponto alto é a Sessão Solene de atribuição de distinções honoríficas a Cidadãos, Empresas e Instituições que, de alguma forma, são credores desse gesto de reconhecimento por parte de Vila Real. Este ano, devido à atual pandemia Covid-19 e a todos os constrangimentos por ela provocados, nomeadamente no que respeita à necessidade de distanciamento social, o programa comemorativo não se realizará, pelo menos nos moldes habituais.

Neste sentido, considerando a simbologia da data e, sobretudo, atendendo à importância de serem lembrados e homenageados os Cidadãos, Empresas e Instituições que este ano, apesar de todas as contrariedades, se conseguiram destacar pela sua atividade, o Município de Vila Real decidiu manter a atribuição das distinções honoríficas, que serão formalmente entregues na Sessão Solene do próximo ano, a 20 de julho de 2021. Nesta data serão igualmente entregues os diplomas aos funcionários que, no corrente ano, tenham completado 10, 20, 30 e 40 anos ao serviço do Município.

Deste modo, na reunião de Câmara Municipal do dia 20 de julho de 2020, deliberou o Executivo Municipal a atribuição das distinções honoríficas, de Medalha de Ouro da Cidade, de Medalha de Mérito Municipal, grau ouro e grau prata e Medalha Municipal de Mérito Juvenil, tendo ainda sido aprovado um Voto de Louvor aos Funcionários que durante o período de emergência nacional estiveram ao serviço de forma presencial. Nesta reunião foram também conhecidos os vencedores do concurso Empreende@Villa.Jovem.

MEDALHA DE OURO DA CIDADE

Sport Clube de Vila Real

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL | GRAU OURO

Club de Vila Real

Agrupamento de Escuteiros de S.Pedro 212

Foto Marius

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL | GRAU PRATA

Urze Teatro

Associação para o Desenvolvimento de Justes

Café Europa

Café Toca da Raposa

Andreia Isabel de Carvalho Cigre

Chi Pardelinha

Clara Lucília Botelho Ramos

Edmundo José Ferreira Pires

Joana Filipa Costa Borges

Joana Guilherme Sá Lemos

Luís Fontinha

Manuel Agostinho Claro Pimenta (a título póstumo)

Maria Dolores Alves Ferreira Monteiro

Nuno Pinto

Virgínia Maria dos Santos Coutinho

MEDALHA DE MÉRITO JUVENIL MUNICIPAL

Tiago André Queiroz Olhero

Rotaract Club de Vila Real (Grupo Informal de Jovens)

Prémio EMPREENDE@ Villa .Jovem

Filipa Brandão Canilhas Carvalho Correia

“VR Connect” da Associação Juvenil (RNAJ) Universe Posture