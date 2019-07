O município comemorou o 94º aniversário da elevação de Vila Real à condição de cidade. Para o efeito foi elaborado um programa de actividades. A sessão solene decorreu no Grande Auditório do Teatro Municipal, que se iniciou às 17,30 horas. No foyer do teatro, onde estavam os estandartes de associações e clubes do concelho, minutos antes, o presidente da Câmara colocou simbolicamente uma fita comemorativa no estandarte do Sport Clube de Vila Real.

Na abertura da sessão, o momento musical foi preenchido pelo Coro de Câmara Douro Durante a cerimónia receberam diplomas as funcionários que completaram 10, 20, 30 e 40 anos ao serviço da Câmara Municipal. Seguiu-se a atribuição das distinções honoríficas a cidadãos, associações ou empresas. O presidente no discurso de encerramento projectou a acção futura do executivo, sublinhando, especialmente, a obra de requalificação urbanística da cidade. Mara Minhava foi a «chefe» do protocolo.

