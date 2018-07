Vila Real está a comemorar o 93º aniversário de elevação a cidade, com um conjunto de eventos que terminam no próximo domingo. Hoje, dia 20, o seu dia principal, no Teatro Municipal houve a sessão solene de atribuição de distinções honoríficas a cidadãos, empresas e instituições credores do reconhecimento municipal. Simultaneamente foram homenageados os colaboradores do município que neste ano cumpriram 10, 20, 30 e 40 anos de bons serviços. O engº Rui Santos, presidente da Câmara Municipal, fez o discurso do «estado do município», sublinhando a obra feita até agora com base nos compromissos assumidos e elencou obras que a edilidade procurará levar a bom termo.

As distinções honoríficas foram as seguintes: Medalhas Municipal de Mérito Juvenil, Grupo de Cicloturismo Bilabiker’s e Lia Melo; Medalhas de Prata de Mérito Municipal – Adriana Angelina Granate Costa; Ana Maria Martins do Lago Cerqueira; António Celestino Ferreira Esteves; António Lima Cardoso; Associação dos Antigos Alunos do Liceu Camilo Castelo Branco; Coro Misto de Mouçós; Grupo de Montanhismo de Vila Real; Henrique Vaz da Rocha; João Baptista Estrócio; Localfer, Lda; Maria Olímpia Novais da Silva; Restaurante Residencial Lopes; Rodonorte – Transportes Portugueses, S.A.; Rui Manuel Pereira Vieira. Medalhas de Ouro de Mérito Municipal, D. Amândio José Tomás, Bispo de Vila Real; Centro Cultural Regional de Vila Real.

O Coral da Cidade cantou os parabéns e a marcha de Vila Real antes do «Porto de Honra”