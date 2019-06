830 mil euros para requalificar Mercado Municipal de Vila Real

Foi aprovada, na última reunião do Executivo Municipal, a abertura do concurso público para a execução da empreitada de Requalificação do Mercado Municipal de Vila Real que, de acordo com a estimativa orçamental, terá o preço base de 830.000,00€.

O Edifício do Mercado Municipal foi alvo de obras de remodelação há cerca de 20 anos, tendo desde então vindo a ser adaptado às novas exigências de utilização e funcionamento. O uso intenso e a falta de obras de manutenção substanciais, nomeadamente ao nível das redes de infraestruturas, conduziram a uma degradação evidente de todo o edifício.

A obra irá resolver os problemas identificados no que respeita as infraestruturas, salubridade e funcionalidade do espaço, com reparação de todas as coberturas em telha, substituição dos atuais revestimentos de pavimentos e paredes nos pisos 1 e 2, substituição e reparação das atuais redes de eletricidade, águas/esgotos e pluviais e pintura geral de todo o Edifício. Serão também intervencionados todos os pisos individualmente, de acordo com as necessidades identificadas.

Esta intervenção, em articulação com a requalificação da envolvente exterior aprovada no PEDU, permitirão revolucionar toda a zona do Mercado Municipal, trazendo-a para o século XXI. Para além da valência de Mercado Municipal, a centralidade deste equipamento aliada às melhorias que serão introduzidas, permitirão uma utilização do espaço mais multifuncional.

Refira-se que a aquisição dos terrenos para a construção do Mercado Municipal de Vila Real começou a ser feita em 1956, por vontade do executivo camarário da altura, presidido por Humberto Cardoso Carvalho. Só cinco anos mais tarde, no dia 1 de Abril de 1961, é que a construção do espaço foi concluída. Projeto ambicioso na época, o Mercado foi uma das obras realizadas nos anos 60 que marcou a evolução da Cidade nessa década.