75º aniversário da nomeação do primeiro diretor clínico marca reabertura das Termas de Chaves

Novos produtos e um leque variado de iniciativas para celebrar os 75 anos da nomeação do primeiro Diretor Clínico das Termas de Chaves, Dr. Mário Carneiro, irão marcar o ano do Balneário Flaviense, que reabre mais cedo em 2020. A abertura da época termal acontece após um ano de forte crescimento das Termas de Chaves que, em 2019, registaram 7.970 aquistas, o maior número de utentes de sempre.

Ao longo de 2020 estão previstas diversas iniciativas direcionadas para várias faixas etárias para celebrar a nomeação do primeiro Diretor Clínico em 1945. Conhecido por todos, Dr. Mário Gonçalves Carneiro foi um genuíno e ilustre Flaviense que dedicou quase toda a sua vida à cidade e às Termas de Chaves e que deu um grande impulso quer na profissionalização e qualificação do trabalho desenvolvido no balneário termal.

As Termas de Chaves reabrem, assim, depois de um curto período de encerramento, e após um ano de forte crescimento, com o equipamento termal a registar o maior número de termalistas de sempre (7.970 aquistas) e um aumento geral da faturação em 19% comparativamente ao ano de 2018. Este crescimento refletiu-se tanto nos tratamentos de Termalismo Terapêutico, que apresentaram um aumento de 16% face a anos anteriores, como nos serviços de Spa e Bem-estar onde o acréscimo foi ainda mais significativo chegando aos 40%.