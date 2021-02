70 mil euros para requalificação da Escola EB1 de Ribeira de Pena

A Câmara Municipal de Ribeira de Pena procedeu à assinatura do auto da consignação da Requalificação da Escola EB1 de Ribeira de Pena.

Esta obra consiste em dotar a entrada e as zonas de recreio com uma cobertura em estrutura tensionadas. O objetivo desta intervenção é dar uma maior segurança e conforto às nossas crianças, para que possam brincar protegidas no exterior das instalações.

A intervenção representa um investimento total de 62.983,98 euros suportado pelo Município. “A empreitada representa, mais uma vez, o esforço e empenho deste executivo municipal, na melhoria e bem-estar das nossas crianças”, referiu a autarquia.