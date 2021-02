70 empresas aguardam instalação na Zona Industrial. Ampliação está em curso

As obras de alargamento da zona industrial de Vila Real estão já a decorrer. A empreitada, orçada em cerca de 1,6 milhões de euros, ficará instalada num terreno com uma área de sensivelmente 7 hectares, onde serão criados 18 lotes infraestruturados que, até ao final do ano, estarão prontos para receber novas empresas.

De acordo com o vereador Nuno Augusto, a procura por terrenos para indústria é enorme, existindo uma lista de espera de cerca de 70 empresas, e também por isso o investimento não ficará por aqui, estando a autarquia, neste momento, a proceder à aquisição de terrenos e em fase de aprovação de projeto para a criação da nova Zona Industrial, que implicará um investimento na ordem dos 12 milhões de euros.

O presidente Rui Santos, por ocasião da visita efetuada ao local das obras, aproveitou para salientar que Vila Real é tradicionalmente uma cidade de serviços e que é fundamental, especialmente neste momento tão delicado para a economia, complementar esta oferta com um tecido empresarial mais resiliente, capaz de criar emprego e riqueza. Segundo o autarca, a nova Zona Industrial estava pensada desde que assumiu a liderança deste executivo municipal, pelo que os progressos feitos são motivo de grande satisfação, sublinhando também que todos os trabalhos serão financiados por verbas do orçamento municipal, sem quaisquer apoios comunitários ou empréstimos bancários.