7 Maravilhas da Cultura Popular: Procissão da Senhora da Pena ainda pode chegar à final

A Sexta 13 – Noite das Bruxas venceu, na passada terça-feira, a final distrital das 7 Maravilhas da Cultura Popular. “Vencemos a primeira eliminatória. Parece-me ser justo. A Sexta dinamiza a economia da vila, do concelho e da região. A sua importância repercute-se pelo tecido nacional. Estamos a falar de um evento maravilhoso e muito valioso”, sublinhou Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre.

Em segundo lugar, ficou a procissão da Senhora da Pena, do concelho de Vila Real, que, no próximo dia 16 de agosto, participará num programa de repescagem, no qual o voto popular decidirá quais os 8 repescados, a partir dos 20 segundos classificados nas finais regionais.

No final, os 28 semi-finalistas serão distribuídos por critérios de proximidade geográfica, em duas semi-finais, que irão apurar os 14 finalistas, a realizar nos dias 23 e 30 de Agosto. A 5 de Setembro será efetuada a Declaração Oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular® – SICAL, no prime-time da RTP.