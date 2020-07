7 Maravilhas da Cultura Popular em Montalegre

A RTP realiza, na próxima terça-feira, o programa da final distrital de Vila Real relativo à eleição das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Uma vasta emissão, em direto, que será transmitida a partir do Castelo de Montalegre. Pode ser vista na RTP1 e na RTP Internacional entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h30 e as 17h30. Recordar que o concelho de Montalegre apresenta dois trunfos. Estão abertas as linhas de votação para elegermos a “Sexta 13 – Noite das Bruxas” e a Ponte da Misarela. Votem! Façam deste dia uma jornada inesquecível de promoção do território.