7 Maravilhas da Cultura Popular: Barro de Bisalhães e romaria da Senhora da Pena entre os finalistas

O Barro de Bisalhães, na categoria de artesanato, e a romaria da Nossa Senhora da Pena, na categoria de procissões e romarias, estão apuradas para a próxima eliminatória das 7 Maravilhas da Cultura Popular.

Além das duas candidaturas do concelho de Vila Real, foram ainda apuradas, no distrito, as candidaturas da Lenda da Ponte de Misarela, na categoria de Lendas e Mitos, e a Sexta 13, na categoria de Festas e Feiras, ambas de Montalegre; o Pão Tradicional de Favaios e as Vindimas, na categoria de Rituais e Costumes, ambas de Alijó; e por fim a Tradicional Feira dos Santos, de Chaves, também na categoria de Festas e Feiras.

Ao todo são sete as candidaturas, no distrito de Vila Real, que passam à próxima fase do concurso que visa promover a cultura nacional.

As 7 Maravilhas da Cultura Popular registaram 504 candidaturas, com a participação de todos os distritos e regiões autónomas de Portugal. As 140 finalistas regionais foram apresentadas a 7 de junho num programa em direto na RTP 1.

Nesta fase, o painel de especialistas composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas, elegeu 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais, que participaram nas respetivas eliminatórias regionais.

As 20 finais regionais correspondem a 20 programas em direto, a transmitir no mês de julho, a partir dos municípios mais pequenos que estiverem a concurso, onde serão diretamente apurados os 20 vencedores, através do maior número de votos populares.

Segue-se um programa de repescagem, a realizar no dia 16 de agosto, onde o voto popular decidirá quais os 8 finalistas repescados, a partir dos 20 segundos classificados nas finais regionais. Estes 28 semifinalistas serão distribuídos por critérios de proximidade geográfica, em duas semifinais, que irão apurar os 14 finalistas, a realizar nos dias 23 e 30 de agosto. A 5 de setembro será efetuada a Declaração Oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular®, no prime-time da RTP.