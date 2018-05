7 Dias com os Media 2018 – UTAD adere com várias iniciativas

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a aderir com várias iniciativas de natureza diferente à sexta edição da operação 7 Dias com os Media 2018, que este ano coloca a tónica no tema das redes sociais e das plataformas de conteúdos digitais.

“7 Dias sem redes sociais” é uma das iniciativas desta universidade, que se propõe submeter um grupo de estudantes universitários à experiência de viver 7 dias sem qualquer contacto com as redes sociais. Com o objetivo de perceber que relação têm com as redes sociais.

“Respostas na ponta da língua” é o título de outra das atividades que uma turma desta universidade – do 2º ano do curso de sociologia de comunicação – irá desenvolver no âmbito desta semana. Neste caso com o intuito de fazer uma reportagem baseada nas respostas de crianças de escolas primárias.

7 Dias com os Media é a operação nacional que, há seis anos, procura contribuir para a promoção da educação para os media e de melhores níveis de literacia mediática em Portugal.

Esta operação teve o seu arranque simbólico no dia de ontem dia: 3 de maio, dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E prolonga-se durante uma semana, até ao próximo dia 9 de maio.

O conceito desta operação é simples: incentivar ao desenvolvimento e partilha, ao longo desta semana, de iniciativas que celebrem o conhecimento sobre os media!

Para tal é fundamental que ao desenvolver qualquer iniciativa os participantes (que podem ser todos os interessados, pessoas ou entidades) registem essas iniciativas na página http://www.7diascomosmedia.pt/registo/.