Mais de um milhar de pessoas participaram neste fim-de-semana, 7 e 8 de Julho, na 5ª Caminhada Noturna – Marão D’Ouro – organizada pelo Município de Santa Marta de Penaguião, evento que se traduziu num grande sucesso comprovado pelo número recorde de caminheiros oriundos na sua maioria do Norte do País mas também de Espanha, Brasil e até dos Estados Unidos.

Convívio, alegria e festa não faltaram nesta excelente jornada de promoção das belezas naturais do concelho e das potencialidades para o desporto de natureza e aventura.

Depois do jantar regional na noite de Sábado no Santuário do Viso em Fontes, os participantes a partir à 01H00 de Domingo cumpriram cerca de 9 Km do antigo caminho da Romaria mais Alta de Portugal, até à Senhora da Serra em pleno cume do Marão onde, ao raiar do dia, desfrutaram de um magnífico nascer do sol.

A 5ª Caminhada Noturna – Marão D’Ouro culminou na manhã de domingo no Santuário do Viso, com o tão afamado café no pote e pão quente. No final, foram vários e numerosos os elogios à organização e ficou registada a vontade de voltar para o ano.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, fez um balanço muito positivo do evento, considerando que “correu tudo muito bem”, sublinhando que o mesmo atingiu o maior número de participantes e que o acontecimento é sem dúvida uma mais-valia de promoção turística para Santa Marta de Penaguião.