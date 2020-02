58 jovens estudantes missionários passaram por Santa Marta de Penaguião

“Desce depressa! Eu fico contigo” foi o lema deste último ano dos 58 jovens estudantes missionários da Missão País do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto que estiveram em SANTA MARTA de Penaguião de 8 a 16 de Fevereiro.

A Missão País, juntamente com o Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes e os Grupos de Jovens Golfinhos da Paz e Raios de Sol (aos quais deixamos aqui um especial agradecimento pelo envolvimento e presença constantes com os missionários) desenvolveram atividades de índole social e espiritual durante toda a semana, fizeram visitas às Instituições de Solidariedade Social, aos Espaços Convívio, e a todas as escolas, bem como um porta-a-porta em todas as freguesias do concelho, levando um pouco mais de aconchego físico e espiritual àqueles que mais necessitam.

O espírito solidário de cada penaguiense que recebeu missionários em sua casa, inclusive para partilhar o almoço de sábado, bem como o apoio incondicional das IPSS, das Juntas de Freguesias, do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião, dos Srs. Párocos, permitiram que este 3º e último ano de Missão fosse um sucesso! A todos o nosso muito obrigado.

Um agradecimento muito especial também ao Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos, na pessoa do Sr. Padre Edgar, pela cedência do espaço do antigo Jardim de Infância que serviu como residência dos missionários ao longo desta semana.

O Município de Santa Marta de Penaguião agradece também a cada um dos jovens que se voluntariou a estar durante essa semana em SANTA MARTA de Penaguião agradecendo a renovação do espírito de solidariedade e partilha que ficou no coração de cada um de nós penaguienses e se irá propagar daqui para a frente na nossa comunidade.