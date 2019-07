55 atletas vila-realenses participaram nos XIII Jogos do Eixo Atlântico

De 7 a 12 de julho, celebraram-se em Braga os XIII Jogos do Eixo Atlântico, naquela que foi a maior participação de desportistas das cidades do Eixo Atlântico nos seus mais de 20 anos de história. Desde 1995 os Jogos do Eixo Atlântico estão vocacionados para a promoção do desporto, convivência entre os jovens e também para um maior conhecimento entre os cidadãos das duas regiões.

Em representação do Município de Vila Real participaram 55 atletas, com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, nas modalidades de Futebol, Basquetebol (masculino e feminino), Natação (masculino e feminino) e Atletismo (masculino e feminino), entre os 15 e os 16 anos.Antes de partir para Braga a delegação recebida, nos Paços do Concelho, pelo Vereador do Pelouro do Desporto, Prof. José Maria Magalhães, que aproveitou a oportunidade para desejar a todos a melhor prestação desportiva possível mas, acima tudo, um comportamento exemplar no aspeto de relações humanas e institucionais.

Os resultados obtidos pela delegação Vila-realense deixaram bem patentes as qualidades desportivas deste grupo de jovens que representou Vila Real de forma exemplar.RESULTADOS:Basquetebol feminino – 3º lugar (em 18 equipas/cidades)Basquetebol masculino – 4º lugar (em 17 equipas/cidadesFutebol masculino – 12º lugar (em 17 equipas/cidades)Natação – 1 medalha de ouro nos 100m bruços masculino (em 15 equipas/cidades)Atletismo (em 17 equipas/cidades)- 5º lugar – 1000m masculino- 7º lugar – 100m masculino- 8º lugar – Estafeta masculino 4×100 m.