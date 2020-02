51ª edição do Circuito de Vila Real apresentado em Ourense

A 51ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que regressa à pista citadina de 19 a 21 de junho de 2020, foi apresentada no passado dia 5 de fevereiro, em Ourense, por ocasião da 21ª Feira Internacional de Turismo Gastronómico (Xantar), que se realiza por estes dias na Galiza.

José Silva, presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, referiu, na apresentação do evento, que as provas internacionais são para continuar neste ano, com destaque para a taça mundial de carros de turismo (WTCR).

“Nesta edição do Circuito de Vila Real, além das provas do campeonato nacional – legends, clássicos e open de velocidade – vamos ter novamente o WTCR da FIA. Neste ano, haverá mais carros em prova e, por isso, a competição será mais atrativa. Além disso, teremos, uma vez mais, o Tiago Monteiro, que renovou com a Honda”, explicou o responsável.

O Município de Vila Real voltou a marcar presença Xantar de Ourense, cuja 21ª edição acontece de 5 a 9 de fevereiro, para promover, além das corridas, os melhores produtos gastronómicos do concelho, como o Pito de Santa Luzia, a Crista de Galo e o Covilhete.