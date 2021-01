500 mil cigarros de contrabando apreendidos em Chaves

No passado dia de 12 de janeiro, em Chaves, a GNR, através de militares da Unidade de Ação Fiscal, deteve um homem e apreendeu 500 000 cigarros de contrabando.

No âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à evasão e fraude tributárias, na Autoestrada A24, junto da localidade de Chaves, os militares da Guarda abordaram uma viatura suspeita que transportava 50 caixas de cigarros no seu interior, verificando-se que não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional.

O valor dos cigarros apreendidos ascende a 185 mil euros, sendo que a introdução no consumo dos produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 85 000 euros.