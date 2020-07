4ALL Software: uma empresa jovem e inovadora

A 4ALL Software, empresa de programação informática, foi fundada em 2014, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e, enquanto spin-off, ficou na incubadora da universidade. Nesse ano, lançou um produto próprio, o SOS Phone, uma aplicação para surdos resultante de uma investigação da universidade. Após essa tentativa, a empresa continuou a crescer e teve de procurar instalações mais adequadas à sua equipa, optando, então, pelo Regia-Douro Park, em 2015, um ano antes da sua inauguração oficial. “Decidimos vir para o Regia-Douro Park porque estávamos a precisar de crescer e não queríamos ir para um loja. Vila Real não tem escritórios e este parque era um espaço novo e bem equipado, por isso, optámos por mudar-nos para cá”, explicou o responsável, Benjamim Fonseca, sublinhando que a conveniência de gestão do espaço é um das mais-valias que o parque tem, dado que permite aos empresários centrarem-se no seu negócio.

Aposta na realidade aumentada

Além disso, Benjamim Fonseca destacou o co-work existente entre as empresas instaladas no parque que permitem o estabelecimento de conceções profissionais que, fora deste espaço, poderiam não ter ocorrido. “Há aqui uma vantagem muito grande para o negócio, uma vez que estamos num sitio onde há varias empresas com perfil de inovação que mais facilmente procuram os nossos serviços”, frisou.

Hoje, a 4ALL Software dispõe de um vasto leque de serviços que, no geral, se distribuem por três áreas: as grandes plataformas, as aplicações móveis e, por fim, a realidade aumentada mista. “Nós temos mais experiencia numa vertente menos conhecida da realidade aumentada que permite misturar projeções holográficas com o ambiente real através de óculos”, esclareceu Benjamim Fonseca, salientando que, neste momento, estão a trabalhar num projeto que incluí a utilização das projeções holográficas através de óculos da Microsoft (HoloLens) que, brevemente, permitirão visitas turísticas com recurso à realidade aumentada.

Hoje, com uma equipa multidisciplinar, jovem e dinâmica, a 4ALL software propõe serviços que vão desde soluções móveis multiplataforma, jogos digitais, consultorias, soluções multimodais, soluções web, realidade mista e sistemas colaborativos.

Uma empresa que fomenta o desenvolvimento local

No que diz respeito aos seus produtos, brevemente, a 4ALL vai lançar um jogo, o Fixy, que engloba a temática da emergência ambiental. “É um tema emergente e queremos tentar consciencializar as pessoas, com algum divertimento, através do jogo. Assim, parece que não estamos a abordar o assunto, mas vamos interiorizando alguns conceitos”, sustentou o responsável.

Além disso, vão ainda lançar um Market Place, Biz4ALL, uma plataforma sob a forma de aplicação para o telemóvel que funciona como um supermercado com um modelo de negócio diferente. “Não temos comissões e é tudo feito de forma simples, facilitando a sua utilização por parte do utilizador e do comerciante, permitindo que use os meios de pagamento e de entrega que lhe forem mais convenientes”, destacou Benjamin Fonseca.

No Futuro, a 4ALL pretende continuar a desempenhar uma função que “os desafia”. De facto, Benjamin Fonseca, ao longo destes seis anos, tem-se dedicado ao desenvolvimento local, através da exposição dá área de informática na UTAD. Uma combinação que alcança convidado os estudantes promissores a ficar na 4ALL. “Acho que é uma das características que me deu bastante gozo, ao longo destes seis anos, o facto de ter pegado em alunos que iam sair de Vila Real e dizer-lhes para ficarem mais um pouco connosco para tentar fazer alguma coisa aqui”, explicou o professor universitário, sublinhando que, graças a esse trabalho, obteve uma maior exposição da área de informática da UTAD.

Esta conexão, segundo Benjamim Fonseca, entre mundo profissional e universitário permitiu à 4ALL trazer inovação para o mercado, e levar exemplos práticos para as aulas. Um aspeto que, para o responsável, faz toda a diferença.