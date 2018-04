4ª Rampa de Santa Marta na estrada em junho

Clube Automóvel da Régua e Município de Santa Marta de Penaguião preparam novidades para a quarta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2018 que terá lugar no Douro nos próximos dias 16 e 17 de Junho.

Depois das três primeiras edições, nos anos de 2015, 2016 e 2017 e, do melhor acolhimento por parte dos Pilotos, Equipas, Público e Meios de Comunicação entre outros, a Rampa SANTA MARTA 2018 prepara-se para fazer jus aos elogios que ano após ano tem recebido.

Numa altura em que já vêm decorrendo as principais reuniões e diligências entre o Clube Organizador, o Município, a APPAM – a promotora e, a Federação (FPAK), é lançado o “cartaz da prova” seguindo a linha gráfica que constitui a imagem de marca da Rampa SANTA MARTA unindo tão prestigiada competição com as paisagens únicas durienses. Por entre as cores exclusivas dos socalcos e das vinhas do Douro, os protagonistas representados por uma das principais “máquinas” participantes deixa antever os encantos desta prova organizada pelo CAR e o Município de Santa Marta de Penaguião.

O traçado da Rampa SANTA MARTA tem um total de 3,2 kms, com partida ao KM 3,3 da Estrada Municipal 601.1 e o KM 0,9 da Estrada Municipal 304.3. Com uma inclinação média de 5,7 e um desnível de 181 metros, o traçado alterna entre zonas mais rápidas com outras mais sinuosas e seletivas.

O programa seguindo a regulamentação do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2018 terá no sábado à tarde as Subidas de Treinos (Warm-Up e Subidas Oficiais de Treinos) e a 1ª Subida Oficial do CPM mais as Subidas correspondentes à Rampa Regional e, no Domingo de manhã, depois da Warm-Up e da Subida Oficial de Treinos, as duas restantes Subidas Oficiais de Prova, mais as Subidas correspondentes à Rampa Regional, terminado com a Distribuição de Prémios.

A par da preparação dos mais principais pormenores técnicos e desportivos pela Organização, em mais um ano o Município de Santa Marta de Penaguião está também a ultimar o melhor acolhimento a toda a caravana de que destacamos para já o tradicional “jantar de sábado” com o melhor da gastronomia penaguiense.