Santa Marta de Penaguião voltou a ser este fim-de-semana, dias 16 e 17, a capital do automobilismo nacional, com a realização da sua 4ª Rampa, prova que contou para o Campeonato de Portugal de Montanha e que atraiu à vila centenas de fãs do desporto automóvel oriundos de todo o País. Rui Ramalho num Osella PA 2000 EVO2, confirmando o seu favoritismo, foi o mais rápido entre todos e arrebatou o primeiro lugar.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, que acompanhou de perto a prova, considerou o evento como mais uma afirmação da marca SANTA MARTA num contexto promocional e de maior visibilidade do concelho, salientando que 4ª Rampa de Santa Marta teve um total de 49 participantes, “número revelador da crescente adesão que a prova já suscita junto dos pilotos”. O autarca deixou também agradecimentos ao Clube Automóvel da Régua, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, FPAK, e a todas as instituições e outros elementos que contribuíram para a realização da prova.

No final do evento foi patente entre os concorrentes e respetivas equipas muitos elogios ao Município de Santa Marta de Penaguião pela forma como foram apoiados e acolhidos, tendo também ficado rendidos à magnífica paisagem vinhateira envolvente do traçado competitivo.

A entrega dos prémios decorreu na tarde de domingo, num ambiente de confraternização e alegria, ato que concluiu oficialmente a quarta edição da Rampa de Santa Marta.

