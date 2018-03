Até dia 29 de março, estão abertas as candidaturas à 4ª edição do Concurso “Ribeira Empreende”. Os interessados poderão inscrever-se através de um documento escrito, via e-mail para adripoio.clds@hotmail.com ou na sede do CLDS 3G, na Casa Grande da Torre, em Cerva.

O concurso “Ribeira Empreende” tem como principal objetivo promover o espírito empreendedor e criativo dos jovens, valorizando ideias de negócio, de diversos setores de atividade, que sejam viáveis para o concelho. Serão elegíveis as candidaturas de projetos que proponham desenvolver atividades nos seguintes setores: Ambiente, Agricultura, Floresta, Comércio, Energia, Indústria, Serviços e Turismo, entre outras. As propostas deverão ser inovadoras e exequíveis, demonstrando de forma clara as vantagens financeiras e as mais-valias para o concelho de Ribeira de Pena

O Concurso de Empreendedorismo “Ribeira Empreende” é uma iniciativa do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração (CLDS 3G) de Ribeira de Pena, designado “Sol Nascente”, através do seu Gabinete de Apoio Profissional (GAP). Esta ação é promovida em parceria como Município de Ribeira de Pena, e visa fomentar atitudes empreendedoras no concelho de Ribeira de Pena, que possibilitem o aparecimento de novas soluções para o atual contexto socioeconómico.