49º Circuito Internacional de Vila Real terá forte impacto na economia local

o Circuito Internacional de Vila Real, que terá lugar nos dias 22, 23 e 24 de junho, foi apresentado oficialmente. O evento custará 1,1 milhões de euros, com 600 mil euros resultantes de uma candidatura a fundos comunitários, e terá um forte impacto na economia local, no valor de 26 milhões de euros.

“Temos tudo preparado para termos mais uma grande festa em prol da marca Douro, de Vila Real e do automobilismo. Vai ser mais um grande fim de semana de festa que ficará na história de Vila Real”, afirmou o presidente da câmara, salientando que salientou que este é um “evento que mexe com toda a economia local”, desde as gráficas à hotelaria, à restauração, ao merchandising ou às equipas que montam o circuito.

Freire de Sousa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), presente na apresentação, referiu que o Circuito de Vila Real é uma “oportunidade de afirmar a região, pelo lado da internacionalização”.

Já Joaquim Ribeiro, da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, garantiu que “este tipo de eventos, realizado no interior, é fundamental para atrair público e dar notoriedade à marca”.

A prova decorre ao longo de três dias, com destaque para a estreia do WTCR, prova internacional de carros de turismo, que regressa num novo formato. Jorge Almeida, do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR), promotor do evento, informou que a organização conta com cerca de 300 voluntários.

Além do evento desportivo, a organização preparou um programa cultural, integrado nas festas da cidade, que inclui o concerto da banda The Gift. No mesmo fim de semana celebra-se o São João no centro histórico, uma festa para a qual foram convidados os pilotos.

Circuito de Vila Real: bilhetes já à venda

Entretanto, estão à venda os bilhetes para a grande festa do desporto motorizado, na capital transmontana.

Vila Real volta a receber uma competição de nível mundial, com o WTCR a ser cabeça de cartaz, com as máquinas da taça do mundo de turismos estrearem-se em solo nacional, com 3 corridas num fim de semana. Além desta competição, teremos também os sempre bem disputados campeonatos nacionais, com o Campeonato de Portugal de Velocidade que este ano se junta em pista aos Supercars, os Legends e os Clássicos. Nota também para a estreia em Vila Real da nova competição monomarca, o Kia Picanto GT Cup.

Os fãs das duas rodas vão ter também motivos para visitar Vila Real, com o II Festival de Motos que este ano contará com a presença do grande Miguel Oliveira, que em 2019 representará as cores nacionais na categoria máxima do motociclismo. Oliveira poderá assim experimentar as sensações do nosso circuito.

Os bilhetes estão disponíveis no site da Ticketline, que poderão aceder através do seguinte link:

https://ticketline.sapo.pt/evento/49-circuito-internacionalde-vila-real-35346

Brevemente estarão também disponíveis na sede da APCIVR.

Veja ainda: Programa provisório