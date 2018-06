49º Circuito Internacional de Vila Real: bilhetes já à venda

Estão à venda os bilhetes para a grande festa do desporto motorizado, que terá lugar nos dias 22, 23 e 24, na capital transmontana.

Vila Real volta a receber uma competição de nível mundial, com o WTCR a ser cabeça de cartaz, com as máquinas da taça do mundo de turismos estrearem-se em solo nacional, com 3 corridas num fim de semana. Além desta competição, teremos também os sempre bem disputados campeonatos nacionais, com o Campeonato de Portugal de Velocidade que este ano se junta em pista aos Supercars, os Legends e os Clássicos. Nota também para a estreia em Vila Real da nova competição monomarca, o Kia Picanto GT Cup.

Os fãs das duas rodas vão ter também motivos para visitar Vila Real, com o II Festival de Motos que este ano contará com a presença do grande Miguel Oliveira, que em 2019 representará as cores nacionais na categoria máxima do motociclismo. Oliveira poderá assim experimentar as sensações do nosso circuito.

Os bilhetes estão disponíveis no site da Ticketline, que poderão aceder através do seguinte link:

https://ticketline.sapo.pt/evento/49-circuito-internacionalde-vila-real-35346

Brevemente estarão também disponíveis na sede da APCIVR.