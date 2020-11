440 mil euros para requalificar Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião

As instalações das piscinas municipais de Santa Marta de Penaguião entraram em obras de melhoramento quer do interior quer do exterior.

Entre as intervenções, destacam-se: a substituição de caixilharias e aplicação de vidros duplos, bem como a substituição e melhoramento dos equipamentos de ventilação e desumidificação.

Para além disto, será ainda recuperada a climatização das áreas comuns, feita a renovação dos balneários, e a substituição de pavimentos.

Proceder-se-á à instalação de sistemas de produção de energias renováveis.- A empreitada adjudicada à empresa IELAC terá a duração prevista de 270 dias, e custará aproximadamente 440 mil euros.