41 militares da GNR do concelho de Valpaços fizeram testes à Covid-19

Após confirmação dos cinco militares infectados no Posto da GNR de Lebução, ainda que não tenham um contacto regular com os colegas dos outros dois postos do concelho, a Autarquia Valpacense facultou e suportou as despesas dos testes à COVID 19 aos 41 militares que fazem parte das corporações de Valpaços e Carrazedo de Montenegro.

Os testes serológicos foram realizados entre quarta e sexta-feira desta semana (de 23 a 25 de Setembro) e têm como objetivos primordiais travar qualquer foco de contágio e tranquilizar profissionais e população. “A prevenção e conhecimento são as chaves para encontrarmos soluções para diminuir o contágio. Tudo faremos para defender a população do Concelho de Valpaços e reduzir os riscos provocados por esta pandemia”, defende Amílcar Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços.