“40 anos de Volta a Portugal em Mondim de Basto”

A inauguração da exposição “40 anos da Volta em Mondim de Basto” trouxe até Mondim de Basto nomes incontornáveis da história do ciclismo português como Joaquim Gomes, atual diretor desportivo da Volta a Portugal, Venceslau Fernandes, Rui Sousa, João Cabreira, Cândido Barbosa, Joaquim Leite e José Luís Pacheco.

Após a abertura da sessão com o Presidente do Município, Humberto Cerqueira, que destacou a ligação de Mondim de Basto e da Senhora da Graça, ao ciclismo, os exciclistas presentes prestaram pequenos testemunhos sobre a sua experiência colocando um auditório da Biblioteca Municipal bem composto a pedalar as suas emoções entre momentos de boa disposição e outros mais emocionais por todas as memórias partilhadas pelos atletas que aceitaram, de imediato, estarem presentes na inauguração de uma mostra que é, também, um momento de celebração entre Mondim e a “Volta a Portugal”.

O presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal encerrou a sessão reforçando a importância de todas as entidades cooperarem e trabalharem em conjunto para cada vez mais, potenciar tudo aquilo que Mondim de Basto é capaz de oferecer.