3º Sorteio do Programa “Viver Boticas”, para dinamização da restauração e do comércio local

Decorreu na tarde desta quinta-feira (dia 1 de outubro), no Átrio da Câmara Municipal de Boticas, o terceiro sorteiro do programa de dinamização da restauração e do comércio local “Viver Boticas”.

O sorteio contou com a participação do Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, e do Presidente da Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, Paulo Aleixo.

Aos dez contemplados serão atribuídos vales, no valor unitário de 100€, para gastarem no comércio e restaurantes do Concelho, sendo que devem proceder ao levantamento dos respetivos prémios na sede da Associação Empresarial Botiquense, no prazo máximo de 15 dias.

O próximo sorteio está agendado para o dia 2 de novembro de 2020.

VENCEDORES

Mário Gil Oliveira Barros – Boticas

Conceição Marques Afonso – Granja

Inês Gonçalves – Carvalhelhos

José Luís Justo – Beça

Aida Rodrigues – Vilar

Isabel Branco – Sapiãos

Manuel Capela – Torneiros

Nazaré Pereira – Codessoso

Maria Eugénia Fernandes – Seirrãos

Albina Pires Lage – Vilarinho da Mó