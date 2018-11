O Pavilhão Desportivo de Murça foi no passado domingo, dia 25 de novembro, palco do 36º Encontro de Futsal Jovem, organizado pela Associação de Futebol de Vila Real e o Murça Sport Clube, e que contou com a parceria do Município de Murça.

Este foi o primeiro encontro da época de Petizes, Traquinas e Benjamins. Teve como objetivo mostrar as capacidades dos mais novos nesta modalidade, incentivando a prática desportiva entre os mais pequenos, mas também a promoção de um momento de convívio entre os jovens praticantes de futsal do distrito de Vila Real.

Eram oito os clubes inscritos: Alves Roçadas, SC Vila Real, Amigos Abeira Douro, ADC Diogo Cão, Johnson Januário, ACD Santo Estevão, HC Flaviense e Murça SC. Cada clube dividiu os seus atletas em diversas equipas, que participaram no respetivo escalão. Os Petizes contaram com sete equipas, os Traquinas com 14 e os Benjamins também com sete equipas, num total de cerca de 200 participantes. Sem esquecer o grande número de presentes na bancada, a puxar pelos seus meninos e meninas.

Foi uma tarde animada, em que estas camadas jovens não pararam e o desporto foi rei. Realizaram-se 45 encontros, com início às 14h e tendo terminado por volta das 19h.

Cada participante teve direito a um lanche saudável e uma pequena lembrança das Terras de Murça.

