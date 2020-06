30 edições de Encontros Internacionais de Música na Casa de Mateus

A Fundação da Casa de Mateus confirma a realização, entre os dias 12 e 22 de Agosto de 2020, da XXX edição dos Encontros Internacionais de Música. Atendendo à prudência que as circunstâncias exigem, esta será uma edição limitada aos Cursos de Canto e Flauta. Sob a orientação dos professores António Carrilho (flauta) e María Cristina Kiehr (canto), bem como do director artístico Ricardo Bernardes, será admitido um máximo de 25 alunos. Para além dos candidatos a cada um daqueles Cursos, será também admitida a inscrição, na componente de Música de Câmara, a alunos de instrumentos não ofertados pelo programa dos Encontros.

“Num ano tão singular, a Fundação tem acompanhado com a maior atenção a evolução da pandemia e das suas consequências na restrição à circulação de pessoas e à organização de eventos culturais presenciais. Com as medidas de desconfinamento anunciadas, estão criadas as condições para a realização dos Encontros”, garante a Fundação da Casa de Mateus.

O número limitado de alunos, bem como uma nova conceção de utilização dos espaços e de realização dos momentos em conjunto, permitirá à Fundação da Casa de Mateus seguir com rigor todas as melhores práticas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, dando prioridade à segurança e à saúde de todos. “Num ano em que a pressão turística sofreu uma redução apreciável, contamos de resto com uma qualidade de relação com o espaço que reforçará o prazer de estudar e fazer música num ambiente onde história e natureza se concertam em verdadeira harmonia barroca”, salienta a organização.

Os Encontros Internacionais de Música da Casa de Mateus transformaram, ao longo das últimas décadas, o panorama da música antiga em Portugal com as suas propostas pioneiras no ensino e divulgação da música barroca. Hoje, a paisagem propícia de Mateus pode ser o lugar do reencontro físico, o lugar onde a tradição musical reencontra os seus caminhos de futuro.

As inscrições estão abertas até ao dia 10 de Julho de 2020.