O 2º Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN) arranca em Vila Real, amanhã, dia 9 de novembro, às 18h30.

Nesta edição, o festival conta com a presença de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel.

A abertura, que irá realizar-se amanhã, arranca com a abertura das exposições resultantes dos concursos de desenho e fotografia, do Curso Juvenil de Fotografia e do Workshop de Desenho desenvolvido pela ilustradora Maria Ferreira.

Ao longo de dois meses, as atividades, para este ano, serão variadas: exposições, workshops de desenho (com Marcos Oliveira e Marco Ferreira), palestras, exibição diária de curtas-metragens de Biodiversidade, workshops de fotografia com célebres fotógrafos tais como Nuno Silva, Luís Romba, Nuno Sá, Marina Cano, entre outros.

Para os interessados, o programa está disponível em www.fiin.pt

Deixe o seu Comentário

Comentário