2º edição do Boticas Trail – Nos Caminhos do Galaico

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade recebeu no passado domingo, dia 29 de abril, o Boticas Trail – Nos Caminhos do Galaico, evento desportivo constituído por trail longo (30 Km), trail curto (20 km), mini-trail (12 Km) e pela caminhada (10 km).

A 2ª edição do evento contou com a participação de mais de 600 atletas e caminheiros, vindos de vários pontos da região, do norte de Portugal e da vizinha Espanha.

Nem o tempo instável que se fez sentir ao longo da prova, onde até a neve marcou presença, fez com que os participantes desistissem e deixassem de apreciar não só as belas paisagens e trilhos existentes no Concelho de Boticas, mas também a excelente gastronomia local.

O primeiro atleta a completar o percurso do mini-trail foi Norberto Loureiro, que conseguiu concluir a prova em 59m46s. Quanto à categoria feminina, a primeira desportista a chegar à meta foi Ana Teixeira, da equipa Bio Granel, que percorreu os 12 km de prova em 1h13m.

Por sua vez, no trail curto, António Campos, do CTM Vila Pouca de Aguiar, foi o corredor mais rápido ao completar o trajeto em 1h27min. Entre as atletas femininas, Sandra Moura, da Profisio Team, foi a primeira a cortar a meta com um tempo de 1h52min.

Quanto ao percurso mais duro e exigente da prova, o trail longo, o grande vencedor foi Paulo Costa, da equipa A.D. Amarante Trail, ao conseguir concluir os 30 km de percurso em 2h48m. No setor feminino, a primeira atleta a cortar a meta foi Lucinda Moreira, da Iberiensis, com um tempo de 2h48m.

Foram atribuídos prémios aos três primeiros classificados à geral, mas também foram distinguidos os primeiros classificados de cada categoria em competição, assim como as equipas mais representativas.

A cerimónia de entrega de troféus contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires.

O Boticas Trail – Nos Caminhos do Galaico foi uma organização conjunta entre a Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC), EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade, Projeto Raízes, Mauro Fernandes, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas e da Iberdrola.