22º Portugal de Lés-a-Lés chega a Chaves dia 4 de outubro

A cidade de Chaves será o ponto de chegada do 22º Portugal de Lés-a-Lés, um evento anual mototurístico que concilia a resistência e a aventura com a vertente turística. Com saída de Lagos na passada quinta-feira, dia 1 de outubro, chega a terras flavienses no próximo domingo, dia 4 de outubro.

Este evento, organizado pela Federação Portuguesa de Motociclismo, integra centenas de motociclistas que percorreram a distância dos extremos, em três etapas.

O Portugal de Lés-a-Lés é um acontecimento anual mototurístico, que desde 1999 percorre o país à descoberta das mais pitorescas estradas nacionais e municipais cruzando paisagens e lugares extraordinários.

Considerada a maior caravana mototurística do mundo passou agora também a pontuar para o World Touring Challenge da FIM.