22ª Feira Gastronómica do Porco em Boticas inicia quinta-feira

Boticas recebe a 22ª edição da Feira Gastronómica do Porco já a partir do próximo dia 9 de janeiro. A gastronomia, e em especial o fumeiro e os derivados do porco, serão o maior destaque deste certame, a que se juntam o artesanato, o folclore e os cantares tradicionais, bem como as afamadas chegas de bois, uma expressão secular da cultura popular que continua bem enraizada na população local.

Fernando Queiroga, presidente de Câmara, refere que este é um certame que pretende promover o que de melhor o concelho de Boticas tem. “É uma excelente ocasião para nos visitarem e descobrirem o melhor que o nosso Concelho tem para oferecer. É uma oportunidade única para descobrir os encantos do concelho de Boticas e para se deixar seduzir pelas maravilhas da nossa terra”, referiu.

Este ano, a Feira Gastronómica do Porco apresenta como novidades o alargamento do recinto dando a oportunidade a mais expositores de produtos da terra de participarem. “Desfrute da nossa terra em boa companhia e aproveite para ficar a conhecer um pouco mais do Concelho de Boticas”, finalizou o autarca.

A XXII Feira Gastronómica do Porco de Boticas decorre no Pavilhão Multiusos, de 9 a 12 de janeiro.