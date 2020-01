22ª Edição da Feira Gastronómica do Porco foi um sucesso

Durante este fim de semana, em Boticas, decorreu a 22ª Edição da Feira Gastronómica do Porco. A abertura teve lugar na quinta-feira, dia 9 de janeiro, e o evento prolongou-se até ao passado domingo, dia 12, ou seja, este ano, a feira teve mais um dia, a “pedido dos restaurantes da região”, como explicou o presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga.

Para além deste dia suplementar, a feira foi marcada pela presença de Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, que afirmou estar surpreendida com a qualidade dos produtos e da sua exposição. “Este tipo de eventos é sem dúvida um excelente exemplo de como se pode ser, através dos produtores e destes empresários, embaixadores do território do interior, mostrando os melhores produtos que têm e que realmente apresentam uma qualidade exclusiva e absolutamente diferenciada em virtude de derem produzidos nestes territórios. Se fosse noutro sítio, não seria a mesma coisa. Fico muito surpreendida pela positiva, não só pela qualidade dos produtos que vi, como pela sua diferenciação, mas sobretudo pela paixão que as pessoas colocam na transformação dos produtos, mas também como a forma preparam as montras”, explicou a secretária de Estado.

Por sua vez, Fernando Queiroga, afirmou estar muito satisfeito com o sucesso da feira, uma vez que o município se investe todos os anos para atingir esse objetivo, mas não alcançaria esta proporção sem os produtos de qualidade apresentados. “Os melhores termos para definir esta feira e esta gente são a vaidade e o orgulho com que eles estão aqui. Naturalmente, nós também a sentimos porque também nos empenhamos muito nesta organização. Contudo, de ano a ano, temos vindo a dizer aos produtores que este sucesso se deve a eles, mediante a qualidade dos produtos que trazem”, frisou o autarca.

