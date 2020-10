22 casos de Covid-19 em lar de Sanfins do Douro: autarquia apela à “serenidade e sentido de responsabilidade”

A Câmara Municipal de Alijó informou, na sequência do foco de infeção confirmado no Lar de Idosos de Sanfins do Douro, que está a realizar as diligências necessárias para garantir a segurança de todos.

“Atendendo a que ainda existem casos inconclusivos, aguardamos a todo o momento informação da Saúde Pública para poder atualizar os dados Epidemiológicos e esclarecer a população”, escreveu a autarquia, nas redes sociais.

“Apelamos ainda à serenidade e sentido de responsabilidade da população e em particular da população Sanfinense. Esta é a hora de nos unirmos ainda mais nesta luta comum”, referiu em comunicado.

Em causa está um foco de infeção no Lar de Idosos de Sanfins do Douro, onde foram identificados 22 utentes com Covid-19. De referir que o primeiro caso positivo relacionado com a instituição foi detetado num rastreio promovido pela autarquia às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e aos bombeiros voluntários, decorrido há 10 dias.