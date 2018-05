20º Encontro de Música Popular do grupo Mar de Pedra

É já no próximo dia 20 de Maio que a festa vai acontecer. Nesta edição subirão ao palco: Grupo Sons do Gadanha, Concelho de Monção, Tuna Mista do Areeiro, Coimbra e Mar de Pedra Cantares Populares, enquanto organizador e anfitrião. O espetáculo será no Teatro de Vila real, pequeno auditório e iniciará às 17 horas, estando prevista uma duração entre 90 e 120 minutos. À semelhança dos anos anteriores a entrada é gratuita, mas deverá ser levantado um bilhete/convite na bilheteira do teatro, ou solicitado diretamente ao grupo Mar de Pedra, através de um dos seguintes contactos: mardepedra@gmail.com ou 914001083.