18º Encontro de Cantadores de Janeiras de Vila Pouca de Aguiar

O Encontro de Cantadores de Janeiras de Vila Pouca de Aguiar chega à idade adulta – 18 anos – e para o comemorar vai fazer parte de uma grande festa nacional no próximo dia 18 de janeiro!

A tradição manda ir de porta em porta cantar as janeiras e com o tempo as pessoas começaram a juntar-se nas ruas e, em grupo, dar vida a este costume que nos chega depois das festas de Natal e de Ano Novo.

As coletividades culturais do concelho foram desafiadas a participar num encontro de convívio musical anual que se realiza invariavelmente no mês de janeiro. Este ano, o encontro sai à rua com Grupo de Cantares da Associação Cultural Recreativa e Social do Alvão, Grupo de Cantares do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Raiz do Monte, Associação Cultural Recreativa e Estudantil de Pedras Salgadas, Associação Recreativa Cultural Desportiva e Assistencial do Avelames, Universidade Sénior das Terras de Aguiar e é na rua mais emblemática do concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde há um novo espaço de dinâmica sociocultural, que se vai realizar uma feira com os melhores produtos locais e uma festa com a televisão nacional TVI, programa Somos Portugal com muitos artistas nacionais e ligações aos cantadores de janeiras e produtores locais! Há feira e há festa, são as Janeiras!