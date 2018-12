O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, assinou, no dia 20 de dezembro, no Porto, o contrato programa que garante uma comparticipação financeira da DGAL de 180 mil euros, para as obras de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Cerva.

O contrato programa assinado entre o Município de Ribeira de Pena, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) vai fazer com que a autarquia possa avançar com esta intervenção que visa uma reabilitação desta infraestrutura.

As obras de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Cerva representam um investimento orçado em cerca de 300 mil euros, que se vai traduzir numa melhoria significativa das condições para a prática desportiva.

