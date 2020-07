15 Escolas de Vila Real querem ser uma Escola Amiga da Criança

Foram 15 as escolas do distrito de Vila Real que através da submissão de 57 projetos se candidataram à 3ª edição da Escola Amiga da Criança, uma iniciativa que reconhece, partilha e estimula projetos educativos que tornam a criança mais feliz, dentro do seu ambiente escolar e agora, também em casa.

Em breve, vai ficar a conhecer-se o projeto que vai ganhar 5.000€ em livros LeYa e 6.000€ em equipamento para a escola (oferta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa). A par disso a Escola Amiga da Criança premeia também o projeto vencedor de cada categoria com 500€ em livros LeYa, para as bibliotecas das escolas e um cheque-oferta note! no valor de 1000€.

A 3ª edição do projeto conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fundação Altice, REN, note!, Católica do Porto Business School, Sociedade Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, The Inventors, Fábrica Centro Ciência Viva, EKUI, Associação ACEGIS, Solfut, Maped e ANEBE com o projeto ‘Menores nem uma Gota’ em parceria com Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira.