Dia 7 de fevereiro, a livraria Traga-Mundos realiza a habitual Tertúlia de Leituras, que se realiza nas primeiras quintas-feiras de cada mês.

Este evento inovador consiste na partilha de experiências de leitura que os participantes possam ter, sejam elas quais forem, desde um jornal a uma tese de mestrado. Com o intuito de fugir à rotina e incentivar a leitura, o proprietário António Alberto Alves apela à participação de todos e relembra que não há livros recomendados nem é necessário preparar uma apresentação.

Ainda durante este mês de fevereiro, estará disponível na livraria a exposição de fotografia por Paulo Melo Veiga intitulada de “Provesende: a luz que passa”. No dia 14, haverá novo serão de tricot, a começar pelas 21 horas e, já no final do mês, no dia 23, haverá uma conversa à volta do livro “Uma Bomba a Iluminar a Noite do Marão” de Daniela Costa.

Afonso Leite