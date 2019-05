“Vila Real Verde” no Mês da Juventude e Dia da Biodiversidade

Decorreu no dia 27 de maio a atividade “Vila Real Verde”, organizada pelo Município de Vila Real, no âmbito da programação do Mês da Juventude. A atividade decorreu durante a manhã no parque Corgo, com a participação de cerca de 75 jovens do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, CAO-Nuclisol-Jean Piaget e utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real.



Os jovens voluntários percorreram as margens do Rio Corgo para proceder à limpeza e recolha do lixo ali existente. Em apenas duas horas foram recolhidos cerca 40 quilos de lixo, desde papel, sacos de plástico, garrafas, copos de plástico, a latas de tinta e pneus. Com o desenvolvimento desta atividade a autarquia pretende apelar à consciência e sensibilização ambiental dos mais novos, bem como promover a cidadania ambiental.

A próxima atividade do Mês da Juventude 2019, que se prolonga até ao próximo mês de junho, irá acontecer no dia 30 de maio com a realização do peddy paper city, no Centro de Marcha e Corrida de Vila Real, Parque Corgo.

Dia Internacional da Biodiversidade

No dia 22 de maio, o Município de Vila Real assinalou o dia Internacional da Biodiversidade, uma data que pretende alertar o Homem para a necessidade e importância de preservar e conservar a diversidade biológica. Atualmente, a perda de biodiversidade tem atingido valores históricos por todo o mundo sendo que desde o desaparecimento dos dinossauros que a taxa de extinção de espécies não era tão elevada.

Sendo Vila Real o Destino da Biodiversidade, esta data foi assinalada com um conjunto de atividades destinado a todos os públicos. Logo pela manhã, o Centro de Ciência recebeu alunos da escola Morgado de Mateus que realizaram a atividade Biodiversidade em Ação, esta pretende dar a conhecer algumas espécies florísticas e faunísticas presentes no Parque Corgo. Logo depois, foi apresentado, na escola de S. Pedro, o filme “Reino Maravilhoso”, produzido pelo Município e que mostra a grande diversidade de espécies presentes no nosso território.

Durante a tarde, um grupo sénior da Santa Casa da Misericórdia visitou a exposição: Património Natural de Trás-os-Montes e Alto Douro, mostrando que não há limite de idade para aprender mais sobre o nosso património natural.