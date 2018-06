1,3 milhões de euros para reabilitação do Castelo de Montalegre

Concluída a intervenção arqueológica no Castelo de Montalegre, vai agora ter início a empreitada de reabilitação das Torres do Castelo, seguindo-se a respetiva musealização.

A cerimónia de lançamento da obra decorreu, no passado sábado, feriado municipal em Montalegre, contando com a presença do Diretor Regional de Cultura do Norte, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre e D. Duarte Pio de Bragança.

Representando um investimento aproximado de 1,3 Milhões de Euros, a recuperação do Castelo de Montalegre enquadra-se na Operação «Castelos a Norte», cofinanciada pelo Programa Norte 2020, através do FEDER.

A Operação «Castelos a Norte» visa intervir nos castelos raianos da Região Norte: Castelo de Montalegre, Castelo de Monforte de Rio Livre (Chaves), Castelo de Outeiro (Bragança), Castelo de Mogadouro e Castelo de Miranda do Douro.

Através de um projeto de revitalização, incidindo sobretudo em ações de recuperação, divulgação e promoção turístico-cultural, pretende-se potenciar o usufruto dos monumentos pela população local e pelos turistas que acorrem à região cada vez em maior número.

Em termos beneficiários, esta operação inclui, além da Direção Regional de Cultura do Norte, os Municípios de Miranda do Douro e Montalegre.

O conjunto de cinco castelos abrangidos por esta Operação constituem um valor patrimonial, histórico e artístico relevante, tendo em consideração o ponto de vista da arquitetura militar, do património ou da sua própria história, que se confunde com a história de Portugal. Fundados na Idade Média, no início da nacionalidade, tiveram um papel importante na organização territorial e na proteção da fronteira nacional.

Estas fortificações com origem medieval foram objeto, ao longo dos séculos, de obras de manutenção e adaptação, nomeadamente à utilização de armas de fogo a partir do século XVI com a construção de fortificações abaluartadas.