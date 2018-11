A Tour “Study in the UK”, da OK Estudante, chega a Vila Real e Viseu, nos dias 20 e 21 de novembro, com 12 universidades inglesas, para apresentar os seus cursos e esclarecer dúvidas sobre o ensino superior no Reino Unido, incluindo o funcionamento do Student Finance – programa destinado a cidadãos da UE e que financia as propinas a 100%. Amanhã, terça-feira, estará no Hotel Mira Corgo (palestras às 9h30, 10h30 e 14h30).

Os representantes das Universidades Britânicas e os Student Advisers da OK Estudante farão palestras para estudantes, pais e professores interessados no modelo de ensino britânico, nos cursos disponíveis e na oportunidade de concorrer ao Student Finance.

A Tour “Study in the UK” arrancou a 24 de outubro e já passou por nove cidades de norte a sul do país (Lisboa, Almada, Funchal, Braga, Aveiro, Porto, Leiria, Portimão e Faro). No total estiveram presentes 4.720 alunos de 100 escolas do ensino secundário e profissional. O evento contou ainda com o apoio de mais de 120 voluntários.

“Pretendemos dar a conhecer e garantir a todo e qualquer estudante português, independentemente da sua condição socioeconómica, o acesso ao ensino superior no Reino Unido com as propinas 100% financiadas. As universidades britânicas oferecem mais de 50 mil cursos, muitos deles em áreas e especializações que não existem em Portugal, pelo que os estudantes têm oportunidade de encontrar o curso que realmente sonham fazer”, afirma Maria de Castro, diretora executiva da OK Estudante. Nos dias 22 e 23 de novembro, a Tour passará ainda por Coimbra e Setúbal, respetivamente.

A OK Estudante representa mais de 50 universidades britânicas em Portugal, é líder no encaminhamento de estudantes para o Reino Unido e já apoiou mais de 4.500 jovens portugueses. No ano passado, a OK Estudante de Vila Real colocou cerca de 110 alunos em universidades inglesas de topo.

