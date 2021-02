110 restaurantes flavienses já receberam embalagens take-away

Uma das iniciativas de apoio ao tecido empresarial flaviense que têm sido implementadas pelo Município é a distribuição, gratuita, de embalagens e bolsas térmicas reutilizáveis aos estabelecimentos de restauração aderentes. Esta iniciativa integra um conjunto de medidas de natureza social, económica e de saúde, no valor de 500 mil euros, que estarão em vigor durante o primeiro trimestre de 2021.

Trata-se de uma forma de incentivar a dinamização neste setor, fortemente condicionado pelas restrições impostas pelo estado de emergência, com a redução de custos associados ao funcionamento em take-away. Esta ação tem tido um alcance e impacto muito positivo junto dos empresários, uma vez que, até ao momento, já foram distribuídas mais de 62 mil embalagens em 110 restaurantes. O investimento nesta medida já ultrapassa os 16 mil euros.

Atualmente o município encontra-se a fazer uma avaliação das medidas que têm sido implementadas, na dimensão social e económica. Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “há neste momento cidadãos, famílias, empresas que olham para o futuro com muita apreensão, estando o município a tentar responder às necessidades mais prementes, procurando dar algum alento na superação dos problemas imediatos.” Esta é uma ação manifestamente reconhecida pelos empresários, que “num claro sinal de adesão evidenciam dinâmica e ajustamento no setor da restauração”

A entrega de embalagens de refeições continuará a ser feita pela Câmara Municipal, mediante pedido e de acordo com as necessidades dos restaurantes. Se é proprietário de algum estabelecimento de restauração no concelho de Chaves e está interessado em aderir, pode fazê-lo via e-mail: municipio@chaves.pt ou ligar para 276 340 501 ext. 549.