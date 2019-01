Durante os dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro cerca de 110 jovens participaram nas oficinas criativas promovidas pelo Município de Vila Real, no Espaço Juventude. Para além do convívio e das amizades criadas, os jovens participantes tiveram a oportunidade de aprender coisas novas nas mais diversas áreas, desde a realização de trabalhos em lã, construção e reciclagem de livros e revistas, entre outras.

No primeiro workshop, que decorreu no dia 17 dezembro, os jovens descobriram como reutilizar revistas e livros, criando lindíssimas árvores de Natal decoradas ao gosto de cada um. No dia 18, decorreu o segundo workshop que deu a conhecer todo o processo de confeção de velas artesanais, desde a fundição da parafina, até à pigmentação, colocação do pavio e, por último, decoração de velas natalícias.

O dia 19 foi dedicado à construção de objetos decorativos utilizando e reutilizando restos de lã, como por exemplo, bonecos de neve, pais Natais e outros. No dia 20 de dezembro, realizou-se o workshop de queijo artesanal, onde foi dado a conhecer o método de realização do queijo, através da coagulação do leite, sendo explicado aos mais jovens todo o processo de transformação do leite em queijo, utilizando a infusão do cardo para a formação da fase sólida. De seguida os jovens coaram o queijo e deram-lhe forma, decorando-o com diferentes texturas, compota, frutos secos, etc.

Por último, o dia 21 foi o dia dedicado à natureza e à biodiversidade com uma visita ao Centro de Ciência de Vila Real, onde os jovens tiveram a oportunidade de observar um pouco do património natural de Trás-os-Montes e Douro, desde a sua formação e evolução. Esta visita procurou despertar o interesse pelas ciências naturais, promover o espírito científico e criativo e contribuir para incentivar o espírito de cidadania face ao mundo natural que nos rodeia.

As oficinas criativas 2018 voltaram a ser um enorme sucesso, pelo que o Município irá continuar a apostar na dinamização de projetos direcionados para a juventude, procurando sempre inovar com novas propostas de atividades indo ao encontro das expectativas das famílias, dos jovens e das crianças.

Deixe o seu Comentário

Comentário