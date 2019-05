10º Encontro de Autocaravanas juntou dezenas de autocaravanistas em Mondim de Basto

Decorreu entre os dias 25 e 28 de abril, o 10º Encontro de Autocaravanas de Mondim de Basto. Uma organização do Município que conta com o apoio do casal mondinense Isaura e José Cunha, também seguidores desta modalidade e que ajudam a promover o território de Mondim de Basto, um pouco por todo o país.

O programa deste encontro proporcionou, aos cerca de 300 autocaravanistas oriundos de vários pontos do país, de França e de Espanha, e além do habitual convívio, uma caminhada “Pedra Alta – Sr.ª da Graça” e uma visita ao Santuário de Nossa Senhora da Graça. A animação musical que esteve a cargo dos grupos de cantares locais.

Este ano os alunos da turma do 12º A da Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto, com os respetivos professores e encarregados de educação, associaram-se a este evento, dinamizando, no Largo da Feira, uma banca de bebidas e petiscos.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira esteve presente num breve ato de boas-vindas aos autocaravanistas, tendo mostrado a sua satisfação por receber em Mondim de Basto autocaravanistas vindos de todo o país que trazem dinamismo e notoriedade para o comércio local, às associações e ao território.