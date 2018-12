O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção do Ambiente do Destacamento Territorial de Vila Real, ontem, dia 1 de dezembro, deteve 10 homens, com idades compreendidas entre os 41 e 71 anos, por se encontrarem a caçar ilegalmente, no concelho de Alijó, Vila Real.

Durante uma ação de fiscalização à caça, os militares detetaram estes indivíduos a exercer o ato venatório durante a noite, fora do horário permitido.

Desta ação resultou a apreensão do seguinte material: 10 armas de caça e respetivos livretes e cartas de caçador; 1224 cartuchos calibre 12; 122 cartuchos calibre 12, já detonados; 11 tordos e um pombo mortos.

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência e notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de Alijó, amanhã, dia 03 de dezembro.

Deixe o seu Comentário

Comentário